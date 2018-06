Disney eleva oferta de venda de ativos da Fox para conseguir aquisição

A Walt Disney disse nesta quinta-feira que vai vender ativos da Twenty-First Century Fox que geraram até 1 bilhão de dólares em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) para conseguir obter aval de autoridades para comprar a maior parte dos ativos de TV e cinema da empresa.

A Disney afirmou em comunicado que entre os ativos que poderá vender estão redes regionais de conteúdo esportivos. O conglomerado norte-americano de mídia tinha dito anteriormente que planejava se desfazer de ativos da Fox que geraram 500 milhões de dólares em Ebitda.

A Fox está no meio de uma guerra de ofertas entre Disney e Comcast. A Disney elevou sua proposta pela maior parte dos ativos de TV e cinema da Fox na quarta-feira para 71,3 bilhões de dólares. A Comcast provavelmente vai ampliar sua proposta.

Disney e Comcast querem os ativos de entretenimento da Fox, que incluem as franquias X-Men e The Simpsons, para melhor competirem com rivais online como Netflix e Amazon.com.