Disney assume o controle do Hulu para desafiar Netflix e Amazon

A Walt Disney disse que vai assumir o controle total do serviço Hulu em acordo com a Comcast, à medida que busca uma fatia maior do mercado global de streaming de vídeo dominado por empresas como a Netflix.

O acordo, que atribui valor patrimonial mínimo de 27,5 bilhões de dólares ao Hulu, permite a qualquer empresa acionar uma venda ou compra da participação de 33% da Comcast para a Disney a partir de janeiro de 2024.

Ao estabelecer uma data de vencimento de cinco anos a partir de agora, a Comcast aposta que o valor de sua participação vai ao menos dobrar sem quaisquer obrigações financeiras adicionais.

A saída Comcast do Hulu vai deixar a Disney sem impedimentos para expandir o escopo e o alcance do Hulu para combater os empresas como a Netflix, Amazon e Apple.

“É importante para a Disney ter controle total sobre a direção e o conteúdo do Hulu”, disse Trip Miller, sócio-gerente do fundo de hedge Gullane Capital, cujos fundos incluem ações da Disney. “Adiar o fechamento por mais cinco anos permite que a Disney não assuma mais dívidas após fechar (a compra da) Fox, ao mesmo tempo em que oferece à Comcast uma opção positiva se/quando a avaliação Hulu aumentar nesse período.”

A Disney está se preparando para lançar seu próprio serviço de streaming chamado Disney + em 12 de novembro. Em conferência de investidores nesta terça-feira, o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, disse que o serviço será lançado na Índia.

O Hulu, que compete com a Netflix e o Prime Video da Amazon.com, tem mais de 26,8 milhões de assinantes pagos.