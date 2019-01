Diretoria da Renault discutirá sucessão de Carlos Ghosn na quinta

A diretoria da Renault deve se reunir na quinta-feira para nomear um comitê que substituirá Carlos Ghosn à frente da montadora francesa, informaram fontes ligadas ao caso.

Questionada pela AFP, a Renault confirmou a data de quinta-feira, mas não quis comentar sobre os possíveis sucessores.

Uma fonte familiarizada com o caso, no entanto, disse à AFP que Thierry Bolloré deve ser nomeado diretor administrativo, após atuar nessa posição, enquanto Jean-Dominique Senard, atual chefe do fabricante de pneus Michelin, se tornaria presidente do conselho da Renault.

O tribunal de Tóquio anunciou nesta terça-feira que negou o pedido de fiança de Carlos Ghosn, apresentado na semana passada por seu advogado.

O ainda presidente da Renault é alvo de três acusações, por quebra de confiança e outras apropriações financeiras. Deve permanecer em detenção provisória até 10 de março, pelo menos.