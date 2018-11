Diretor de cartões do Bradesco assume presidência da Alelo

São Paulo – A Alelo, administradora de programas de benefícios do grupo Elopar, joint venture controlada por Bradesco e Banco do Brasil, anunciou a nomeação de Cesario Nakamura como novo presidente da companhia.

Nakamura deixa a diretoria de cartões do Bradesco, função que exercia desde julho de 2006. O executivo também foi membro do conselho de administração da própria Alelo. Também ocupou posições de direção na American Express e na Credicard.

“Cesario é conhecedor do plano estratégico da Alelo e chega num momento muito relevante da companhia, de diversificação e ampliação dos seus negócios”, afirmou Rogério Panca, diretor de meios de pagamento do BB e presidente do conselho da Alelo.

A Alelo atua também em gestão de despesas corporativas e incentivos, além de programas de alimentação, cultura, transporte e saúde.

Nakamura vai substituir Raul Moreira, que deixa a presidência da Alelo para assumir a diretoria de Tecnologia do Banco Original, do grupo J&F.

No mês passado, Paulo Caffarelli renunciou à presidência-executiva do BB para assumir o comando da empresa de meios de pagamentos Cielo, também do grupo Elopar.