Diageo reporta crescimento de 7% no Brasil impulsionado pelo gim

A Diageo, dona de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff e Ypióca, registrou alta de 7% da receita líquida no primeiro semestre do ano fiscal 2020, encerrado em 31 de dezembro, no Brasil. O resultado foi impulsionado pelo aumento das vendas de gim, especialmente do selo Tanqueray.

A empresa informou, em nota, que o avanço no Brasil também ocorreu pelo mix de preços e com tendência de aumento das vendas em categorias premium.

A região América Latina e Caribe apresentou expansão de 2% das vendas líquidas em 2019, com forte desempenho do Brasil e da Colômbia.

O crescimento do mercado de gim, no Brasil, impulsionou não só as fabricantes de bebidas alcoólicas, mas também de água tônica. A oferta de novas marcas vem crescendo nas gôndolas dos supermercados.

A expectativa é que o Brasil tenha um avanço de 27,5% no consumo de gim nos próximos cinco anos, segundo a consultoria especializada IWSR.

Desempenho global

No mundo, a Diageo reportou aumento de 4,2% na receita líquida do primeiro semestre de seu ano fiscal, para 7,2 bilhões de libras, devido ao crescimento orgânico das vendas. Segundo a companhia, o lucro operacional avançou 0,5% no período, para 2,4 bilhões de libras.