Diageo: liderança folgada no mercado de destilados

A líder global de bebidas alcoólicas Diageo divulgou na manhã desta quinta-feira o relatório financeiro referente ao segundo semestre de 2017. E, superando a expectativa dos analistas, as vendas cresceram 4,2% no período. A companhia inglesa vale 71,2 bilhões de dólares é dona de mais de 200 marcas de bebidas – entre elas Johnnie Walker, Smirnoff, Cîroc, Guinness, a brasileira Ypióca e Baileys – e está presente em mais de 180 países.

O ano de 2017 apresentou um lucro de 2,2 bilhões de libras (6,3% a mais do que em 2016). As vendas fecharam em 6,53 bilhões de libras, ficando abaixo das expectativas do mercado, que previa 6,57 bilhões de libras. Fatores como a proibição da venda de bebidas alcoólicas perto de rodovias na Índia e a redução do consumo na China – mercados importantes para a companhia – determinaram essa desaceleração. Ao mesmo tempo, o mercado consumidor dos Estados Unidos (o maior da companhia) garantiu o crescimento da Diageo.

Em 2017, a venda do whiskey escocês nos Estados Unidos teve crescimento superior a 5%. A venda de tequila, no mercado global, subiu 43%.

Mas mesmo com o aumento geral das vendas, a líder global tem que se manter atenta aos concorrentes, que têm adquirido marcas e se mostrado mais presentes no mercado de drinks, que cresceu a uma taxa anual de cerca de 4,5% em 2016.

Nesta semana, por exemplo, a Bacardi, dona das marcas Vodka Absolut, e dos whiskeys Ballantines e Passaport Scotch, anunciou a compra da Patrón Tequila pelo valor de 5,1 bilhões de dólares, e se tornou a vice-líder do mercado de bebidas nos Estados Unidos. Além dela, o grupo italiano Campari está deixando a bota e navegando mundo afora com suas mais de 50 marcas de bebidas, incluindo a vodka SYY, o uísque Wild Turkey, o vermouth Cinzano e o licor Aperol. Atualmente, a companhia já vale mais de 8 bilhões de dólares (140% a mais que há três anos).