Dia dos Solteiros deve movimentar US$45 bilhões na China

O maior dia de promoções do varejo no mundo, o Dia dos Solteiros na China, será celebrado neste fim de semana, e as expectativas para boas vendas são altas. No sábado, centenas de milhões de chineses vão às compras na data que se assemelha à Black Friday dos Estados Unidos e do Brasil. Só que muito maior.

O dia passou a ser comemorado em 2009 por estudantes da Universidade de Nanjing, e é anualmente promovido pelo grupo de e-commerce Alibaba, o maior varejista online do país. Ano passado, a varejista vendeu 25 bilhões de dólares num só dia, 40% a mais do que em 2016. O comércio chinês vendeu, no total, cerca de 45 bilhões de dólares.

O comércio online chinês fatura na data sete vezes mais que a Black Friday americana e até 70 vezes mais que a brasileira – a data será celebrada no dia 23 deste mês. O dia do solteiros também é de longe a data com maior movimentação de pacotes no planeta: foram 657 milhões no ano passado, o que faz da data um desafio logístico sem precedentes.

No mês passado, o Alibaba anunciou que a unidade Cainiao Network ajudaria com as demandas, aumentando o alcance para mais de 810 milhões de pedidos. Neste ano, as compras alcançarão 400 cidades chinesas, e mais de 200.000 lojas do país. Neste ano, o grupo Alibaba pretende dobrar o período de promoção no país: de 24 para 48 horas.

Vale lembrar que o Alibaba está aumentando seus investimentos no Brasil. Na semana passada, o grupo anunciou um acordo histórico no valor de 1,9 bilhão de dólares com os importantes fornecedores de alimentos frescos Danish Crown e JBS. Além disso, marcas brasileiras como Havaianas e Grendene já vendem seus produtos na plataforma AliExpress. Agora é esperar para saber se o Dia do Solteiro cruzará oceanos e chegará ao Brasil, assim como a BlackFriday.