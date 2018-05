Deutsche fecha área de banco de investimento no Brasil, dizem fontes

(Bloomberg) — O banco alemão que está fazendo cortes fora de seu país de origem decidiu fechar sua unidade de banco de investimento no Brasil, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

A unidade tinha 6 funcionários, incluindo 2 diretores-gerentes — Waldo Perez e Joel Roberto — e um diretor, João Auler, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque o assunto não é público.

Auler foi transferido para outra área do banco, e as demais 5 pessoas deixaram a instituição, segundo uma das pessoas.

“Estamos comprometidos com o Brasil e estamos aprimorando nosso foco no país”, disse o Deutsche Bank em comunicado enviado por email, sem fazer mais comentários.

Auler, Cruz e Roberto não retornaram aos pedidos de comentários até o momento.

O banco alemão disse na última quinta-feira que irá reduzir seus negócios nos Estados Unidos, diminuir o negócio de corporate finance na Ásia e EUA e rever sua área de equities globalmente.

No mês passado, o banco nomeou Maitê Leite como presidente no Brasil, em substituição a Renato Grelle, que ocupava o cargo desde junho de 2016.

Em 2016, o Deutsche demitiu cerca de metade da equipe no Brasil ao transferir as operações de trading para outras filiais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na época.