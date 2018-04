Deutsche Bank tem queda de 79% no lucro do 1° trimestre

Frankfurt – O Deutsche Bank anunciou hoje que teve lucro líquido de 120 milhões de euros (US$ 146,3 milhões) no primeiro trimestre do ano, representando queda de 79% em relação ao ganho obtido em igual período de 2017.

O resultado evidencia as dificuldades enfrentadas pelo maior banco da Alemanha, que recentemente trocou seu executivo-chefe e vários diretores.

Diante do fraco desempenho, o Deutsche Bank disse que irá ajustar sua estratégia, retirando-se de certas operações que não são rentáveis, principalmente nos EUA.

Na comparação anual, a receita do Deutsche Bank teve queda de 5% entre janeiro e março, a 7 bilhões de euros. Apenas no banco de investimento, a redução foi de 13%, a 3,8 bilhões de euros.

Por volta das 4h40 (de Brasília), a ação do Deutsche Bank operava em baixa de quase 2% na Bolsa de Frankfurt. Fonte: Dow Jones Newswires.