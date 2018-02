Deutsche Bank tem prejuízo no 4º tri causado por despesas fiscais

Frankfurt – O Deutsche Bank anunciou hoje que teve prejuízo líquido de 2,18 bilhões de euros (US$ 2,71 bilhões) no quarto trimestre de 2017, maior que a perda de 1,89 bilhão de euros registrada no mesmo período do ano anterior.

O resultado foi afetado por despesas fiscais relacionadas à reforma tributária dos EUA e também por uma queda na receita.

Apenas as despesas ligadas à nova legislação tributária americana, aprovada em dezembro, somaram 1,4 bilhão de euros.

Já a receita do maior banco da Alemanha mostrou queda anual de 19% entre outubro e dezembro, a 5,71 bilhões de euros, prejudicada pelo desempenho de seus negócios de investimentos e corporativos.

No fechamento de 2017, o Deutsche registrou prejuízo de 512 milhões de euros, ante perda de 1,4 bilhão de euros em 2016.

Sem as despesas fiscais, o banco alemão teria lucrado 900 milhões de euros no ano passado, em vez de apresentar seu terceiro prejuízo anual consecutivo.