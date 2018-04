Deutsche Bank deve apontar Christian Sewing como CEO

Frankfurt – O Deutsche Bank deve apontar Christian Sewing, funcionário de carreira do banco, como novo CEO no lugar de John Cryan, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

O conselho de supervisão planeja fazer uma conferência na noite deste domingo para discutir Sewing e outro candidato de fora, mas já estaria inclinado a apoiar o primeiro, disse uma fonte.

Sewing, de 47 anos, não respondeu aos pedidos de entrevista e uma porta-voz do Deutsche Bank se recusou a comentar. A provável promoção de Sewing já havia sido noticiada pela Der Spiegel.

O banqueiro completou um estágio no Deutsche Bank quando era adolescente, em 1989, e subiu para as posições sênior do banco responsáveis por auditoria, legislação e risco. Ele é membro do conselho de administração desde janeiro de 2015 e, atualmente, também divide a presidência do banco privado da organização e controla as operações de bancos de varejo. Fonte: Dow Jones Newswires.