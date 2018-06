Deutsche Bank avalia fusão com Commerzbank

Frankfurt – O executivo-chefe do Deutsche Bank, Paul Achleitner, estuda uma fusão com o concorrente Commerzbank e fala com investidores e autoridades do governo alemão sobre o potencial negócio, informou a agência Bloomberg no fim da quinta-feira. Segundo as fontes ouvidas pela agência, não houve um diálogo formal entre os dois bancos alemães e a transação não é algo iminente.

Em comunicado, o Deutsche Bank disse que o executivo-chefe é constantemente questionado sobre a possibilidade, mas não vê motivo para trazer à baila o assunto. Um representante do Commerzbank ainda não comentou.

Em Frankfurt, a ação do Deutsche Bank recuava 0,85% e a do Commerzbank tinha baixa de 0,99%, às 7h30 (de Brasília).