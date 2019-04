Deutsche Bank amplia lucro em 67% no 1º trimestre, mas receita cai 9%

São Paulo – O Deutsche Bank anunciou hoje que teve lucro líquido de 201 milhões de euros (US$ 224 milhões) no primeiro trimestre, 67% maior do que o ganho obtido em igual período de 2018, graças a esforços de redução de custos. O resultado superou a expectativa de analistas.

Por outro lado, a receita do maior banco da Alemanha caiu 9% na mesma comparação, a 6,35 bilhões de euros.

“A continuidade de nossa disciplina nos custos nos ajudou a compensar a queda na receita e estamos bem a caminho de atingir nossa meta de redução de custos de 21,8 bilhões de euros em 2019”, comentou o executivo-chefe do banco, Christian Sewing.

O balanço veio um dia depois de o Deutsche abandonar conversar sobre uma possível fusão com o Commerzbank, o segundo maior banco alemão, por julgar que uma aliança não traria benefícios suficientes.

Às 4h30 (de Brasília), a ação do Deutsche operava em forte queda, de mais de 3%, na Bolsa de Frankfurt. Com informações da Dow Jones Newswires.