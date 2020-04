Deu ruim, Zuckerberg? Bezos é duas vezes mais rico que criador do Facebook

O criador da Amazon, Jeff Bezos, viu sua fortuna crescer ainda mais desde o começo do ano. Se ele já era o homem mais rico do mundo, achou, em plena pandemia do coronavírus, uma forma de se manter nessa posição — e com uma folga em relação aos outros bilionários.

Segundo a Bloomberg, Bezos tem uma fortuna estimada em 140 bilhões de dólares (até fevereiro, era de 131,2 bilhões de dólares), o dobro da fortuna de Mark Zuckerberg, do Facebook, que tem 70 bilhões de dólares, o que o coloca na quinta posição de homem mais rico do mundo. O segundo na lista ainda é Bill Gates, com 105 bilhões de dólares.

Desde o começo da pandemia, Bezos ganhou 24 bilhões de dólares enquanto o resto do mundo se afundava, um dos poucos bilionários com aumento na receita nesse período.

Um dos motivos para o lucro apesar da covid-19 está na alta demanda de produtos da Amazon. Uma análise divulgada pelo jornal Wall Street Journal afirma que a varejista tem, agora, o mesmo volume de pedidos de períodos como Natal e dia dos namorados.

Em 16 de abril, as ações da empresa tiveram sua maior alta histórica e cresceram 28% ao ano. A empresa de Bezos, assim como a Netflix, o Zoom e outras companhias de “ficar em casa”, têm sido favorecidas.

Com o fechamento de lojas físicas, a Amazon — e Bezos — tem muito a ganhar.