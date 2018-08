Despesas de pessoal da Caixa recuam 7,5% no semestre

São Paulo – As despesas de pessoal da Caixa Econômica Federal se reduziram em 7,5% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 10,417 bilhões. No segundo trimestre, esses gastos foram a R$ 5,270 bilhões, redução de 2,0% em um ano e aumento de 2,4% no comparativo trimestral.

A Caixa explica, em comunicado à imprensa, que a redução das despesas com pessoal no primeiro semestre reflete, principalmente, a diminuição do quadro em virtude dos programas de demissão voluntária que foram implementados pela empresa. O banco público encerrou junho com 96.744 funcionários ante pouco mais de 96 mil ao final de 2017 e 101,5 mil um ano antes.

As outras despesas administrativas se reduziram em 2,3% no primeiro semestre ante um ano, para R$ 5,645 bilhões, e refletem os ganhos de eficiência obtidos pela Caixa com a otimização de processos e redução das despesas estruturais. Como consequência, o índice de eficiência operacional alcançou 47,8%, uma melhora de 3,6 pontos percentuais em 12 meses, mantendo a tendência de melhoria continua deste indicador.

Os índices de cobertura de despesas de pessoal e administrativas registraram 119,6% e 77,4%, avanços de 12,6 p.p. e 8,1 p.p. em 12 meses.

A Caixa encerrou junho com uma rede de atendimento com 55,8 mil pontos. São 4,2 mil agências e postos de atendimento, 22 mil correspondentes Caixa Aqui e lotéricas, e 29,7 mil máquinas distribuídas nos postos e salas de autoatendimento.