Despesa da Ambev com juros deve continuar caindo, diz CFO

São Paulo – As despesas da Ambev com juros tendem a cair em 2018, se o cenário de menor taxa básica no Brasil se mantiver, disse nesta quinta-feira o diretor financeiro e de relações com investidores da fabricante de bebidas, Ricardo Rittes.

Segundo ele, a queda da diferença entre a taxa de juro no país e nos Estados Unidos, que já ajudou a companhia a ter menos gastos recorrentes nesta linha em 2017, tenderia a continuar neste ano.

A Ambev teve resultado financeiro líquido negativo de 1,247 bilhão de reais no quarto trimestre, despesa 37 por cento maior do que em igual etapa de 2016. Mas essa evolução foi afetada por eventos não recorrentes que somaram 835,7 milhões de reais.

Em termos recorrentes, a companhia teve nessa linha resultado positivo de 411,8 milhões de reais no trimestre.

A empresa fechou o ano com posição líquida de caixa de 7,8 bilhões de reais, ante 2,76 bilhões de reais em 2016.