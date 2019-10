Desligamento de mil terceirizados de Furnas custará até R$ 437 milhões

São Paulo — A Eletrobras estima que o desligamento de 1.041 funcionários terceirizados de sua subsidiária Furnas demandará até 437 milhões de reais, informou a elétrica estatal em comunicado nesta quarta-feira.

O desligamento, no âmbito de acordo entre a empresa, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), vai gerar para a companhia uma economia de aproximadamente 200 milhões de reais por ano, acrescentou a Eletrobras, destacando que, com isso, o custo das demissões deverá ser recuperado em um ano e meio.