Descubra os carros mais procurados nos classificados do Mercado Livre

Carros são definitivamente uma paixão nacional. E o comportamento do brasileiro no setor é bastante diverso: o consumidor busca hatchs, sedãs, picapes e SUVs. Segundo levantamento inédito do Mercado Livre, em 2019 o modelo mais buscado entre novos e usados nos classificados da plataforma foi o Honda Civic, seguido do Volkswagen Gol e do Toyota Corolla.

O Mercado Livre é o maior marketplace do país e tornou-se uma das maiores plataformas de compra e venda de veículos do Brasil. Na plataforma, há a possibilidade de concessionários ou os próprios motoristas ofertarem também seus veículos usados, que respondem por boa parte das transações de carros.

Entre novos e usados, as marcas mais procuradas nos classificados do Mercado Livre no Brasil em 2019 foram Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Ford. Em número de anúncios, a Chevrolet foi a marca com maior número de carros ofertados durante 2019, seguida por Volkswagen e Ford.

Cerca de 26,5% das buscas estão concentradas no segmento de sedãs; 26% em hatchs; 18,2% em picapes; 14,7% em SUVs e o restante se divide entre furgões, peruas e minivans.

Ainda de acordo com o levantamento do Mercado Livre, a demanda por veículos em sua plataforma caiu 14% no ano passado e, a oferta, 11%.

Expectativa vs. realidade

O ranking de oferta do Mercado Livre não está muito distante dos preferidos no mercado de veículos novos como um todo: no período, a líder de emplacamentos de automóveis e comerciais leves foi a Chevrolet, seguida de Volkswagen e Fiat.

Do lado da oferta, o compacto Gol, da Volkswagen, é o líder entre os modelos mais ofertados do Mercado Livre, seguido do Chevrolet Onix e do Renault Sandero.

Porém, é na hora da demanda que as diferenças aparecem. Embora haja oferta de veículos de todos os tipos e preços, o consumidor faz pesquisas mais relacionadas aos veículos de entrada no Mercado Livre — modelos que um dia já foram conhecidos como “populares”.

O modelo que lidera as buscas na plataforma é o Honda Civic, seguido pelo Gol. Dos cinco modelos mais vendidos no Brasil em 2019, segundo a Fenabrave — Chevrolet Onix, Ford Ka, Hyundai HB20, Renault Kwid e Volkswagen Gol –, só o Gol aparece na lista de mais buscados do Mercado Livre.

Veja abaixo a lista dos modelos mais procurados na plataforma.