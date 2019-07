Descontos fazem preço da Tesla cair US$ 6 mil e irritam clientes antigos

Laurence Blau, de 78 anos, acordou na manhã de terça-feira com um número frustrante: US$ 6.410.

Esse é o valor em dólares do desconto realizado pela Tesla no preço de tabela do modelo completo do sedã Model 3 na noite anterior. Blau, que pagou US$ 68.400 pelo carro menos de três semanas antes, disse que o desconto foi difícil de “engolir”.

“Isso abala minha confiança”, disse o dono de três Tesla em entrevista por telefone.

Blau, um corretor imobiliário de Paramus, Nova Jersey, naturalmente é apenas um cliente. Mas sua queixa destaca uma insatisfação mais ampla entre os seguidores de Elon Musk com a vertiginosa mudança de preços — tanto aumentos quanto descontos — dos Teslas. As mudanças aconteceram em série nos últimos meses, um reflexo da confusão interna dentro da empresa sobre como lidar com a redução de incentivos nos EUA, desatualização dos modelos e pressão para impulsionar as entregas sem comprometer o lucro.

Other automakers change prices constantly & substantially by varying rebates & discounts according to negotiating strength of buyer. Tesla is transparent & consistent. — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2019

Montadoras convencionais e concessionárias fazem ajustes frequentes em descontos e ofertas. Mas é raro os fabricantes mudarem os preços de varejo sugeridos de modelos fabricados em anos diferentes.

E a afirmação de Musk de que a Tesla tem sido “transparente e consistente” não é compartilhada por alguns dos seguidores mais próximos da empresa. O blog Electrek, geralmente pró-Tesla, escreveu na segunda-feira que a estratégia de preços “caótica” da Tesla se tornou “uma espécie de piada”.

A Tesla iniciou o ano com um desconto para compensar parcialmente o crédito fiscal do governo dos EUA para os seus carros, que caiu para US$ 3.750. Representantes da empresa não responderam a perguntas sobre a última mudança de preço do Model 3, que segundo um analista, estava relacionado ao incentivo federal ter caído novamente para US$ 1.875 a partir de 1º de julho.

As oscilações de preço também podem refletir a dificuldade de Musk para administrar os preços do Model 3, que parecem canibalizar a demanda dos modelos S e X, mais antigos e mais caros. Embora analistas tenham receio de que a estratégia possa estar prejudicando as margens de lucro, a decisão da Tesla deixar de oferecer uma versão mais barata dos veículos poderia conter tal tendência.

Para Blau, mesmo considerando o crédito fiscal menor, ele teria economizado cerca de US$ 4.500 se tivesse esperado para comprar um Model 3 completo agora, em vez de ter feito a compra no final do mês passado.

Quando visitou o showroom de sua cidade na manhã de terça-feira para pedir um reembolso, um representante da loja lhe ofereceu um carregador de parede gratuito. Blau não aceitou.

“Fiquei muito chateado”, disse. “Minhas reclamações foram ignoradas.”