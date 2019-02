Depois do clique: como os óculos Ray Ban chegam até você

1. Depois do clique zoom_out_map 1/15 (Divulgação) São Paulo – Parece mágica: você compra um produto pela internet e, alguns dias depois, ele se materializa na sua porta. Por trás desse processo aparentemente simples, há muita tecnologia e dezenas de pessoas trabalhando para garantir que a experiência de compra seja a melhor possível. A Infracommerce é uma das empresas que leva produtos do mundo virtual até a casa dos consumidores. Ela atende o comércio eletrônico de 32 marcas, como Ray-Ban, Oakley, Brasil Kirin e Olympikus. Confira nas imagens o processo completo da compra online dos óculos Ray Ban, do desenvolvimento do site até a chegada do produto no local de entrega.

2. Do princípio zoom_out_map 2/15 (EXAME.com/Karin Salomão) Tudo começa aqui, na sede da companhia na Vila Olímpia, em São Paulo. Para cada um dos 32 clientes da Infracommerce, a companhia realiza um leque de serviços diferente. Entre eles, estão desenho do site, produção de imagens de divulgação e, por fim, logística. Algumas marcas contratam o pacote com todos os serviços oferecidos pela Infracommerce. Morena Rosa, Maria Valentina, Aramis e Lança Perfume são algumas delas. A empresa tem 300 funcionários, divididos entre o escritório e o estúdio em São Paulo, o centro de logística e estoque em Embu das Artes, e outro escritório em São José dos Campos, interior paulista.

3. Bem aparecida zoom_out_map 3/15 (EXAME.com/Karin Salomão) Já reparou que, depois de pesquisar uma blusa em uma loja online, a peça volta a aparecer nos dias seguintes em banners nos sites, em redes sociais e até no seu email? Esse é o trabalho da equipe de mídia, responsável pelo trabalho de divulgação e propaganda de uma marca. A área conta com um orçamento que é dividido de forma estratégica entre anúncios no Google, Facebook, banners em sites e outras opções. A equipe tem metas bem agressivas para levar os consumidores às lojas dos clientes e tem liberdade para sugerir ações ou campanhas específicas. Segundo a empresa, a taxa de conversão em compra desses métodos é alta.

4. Muitas, muitas fotos zoom_out_map 4/15 (Divulgação) No seu estúdio em Interlagos, São Paulo, a empresa faz a produção das fotos que irão para o site e campanhas digitais. As imagens retratam os itens em fundo branco e usados por modelos.

5. Bem na foto zoom_out_map 5/15 (EXAME.com/Karin Salomão) As imagens que foram produzidas são enviadas para a equipe de fotos da Infracommerce. Por aqui passam mais de 2.000 arquivos por dia. Os funcionários vão avaliar se elas estão de acordo com os padrões exigidos pela marca, tratar cada uma delas e incluí-las nos sites. Cada peça de roupa, calçado ou acessório pode ter várias fotos em ângulos diferentes, com opção de zoom para o consumidor não perder nenhum detalhe.

6. Monitoramento zoom_out_map 6/15 (EXAME.com/Karin Salomão) A equipe de design trabalha lado a lado do time de imagens. Eles desenvolvem banners que vão para as campanhas digitais, email de marketing e até criam o layout de um site completamente novo. Para saber se o trabalho está funcionando, a Infracommerce testa a usabilidade do site. Ou seja, ela verifica qual região da página concentra os pontos de maior interesse, quantos cliques o consumidor precisará fazer para concluir a compra e se ele abandona o carrinho para, dessa forma, simplificar o processo. Isso é feito nessas salas. De um lado, está um consumidor interagindo com o site de comércio eletrônico e do outro fica a equipe. Uma câmera sensível acompanha os movimentos dos olhos do consumidor e cria um mapa de calor, que verifica as regiões mais visualizadas de um site.

7. Eternamente no ar zoom_out_map 7/15 (EXAME.com/Karin Salomão) Essa é a única sala que fica conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui, toda a infraestrutura dos 32 sites da Infracommerce é monitorada em tempo real. Parte dos servidores fica em um cômodo gelado no fundo dessa sala e parte fica em um parque separado. O trabalho desse time é mais intenso quando ocorrem grandes promoções, como a Black Friday. É importante impedir que os sites fiquem muito lentos ou saiam do ar por causa do grande aumento de acessos, já que essas dificuldades poderiam levar alguém a desistir de uma compra. No caso da Ray Ban, o número de acessos durante a última Black Friday foi 67 vezes maior do que em um dia comum.

8. Espaço maior zoom_out_map 8/15 (EXAME.com/Karin Salomão) O centro de logística e estoque de grande parte dos produtos da Infracommerce fica em Embu das Artes, em SP. A empresa recentemente ampliou o espaço e alugou o galpão ao lado. Agora, possui 3.000 m² de chão. Com 5 andares, são 15.000 m² de área para guardar todos os produtos de seus clientes. A maior parte dos produtos que ficam nesse estoque são roupas ou acessórios. No entanto, há alguns que precisam ser conservados em ambientes climatizados, como alimentos delicados da Danone.

9. Inverno e verão zoom_out_map 9/15 (EXAME.com/Karin Salomão) Calçados da Olympikus, roupas da Morena Rosa e óculos da Ray Ban chegam ao centro de distribuição em coleções. O centro recebe as peças mais novas antes até do que as lojas físicas para já começar a divulgação. Peças que não foram vendidas nas lojas também podem ser enviadas a esse estoque, se a marca optar por promoções mais agressivas de fim de estação no comércio eletrônico.

10. Uma a uma zoom_out_map 10/15 (EXAME.com/Karin Salomão) A primeira etapa é o cadastro das peças recém-chegadas. Cada um dos pacotes é incluído no sistema individualmente, a partir da leitura de código de barras. Depois, os produtos são armazenados corretamente na caixa certa.

11. Segurança máxima zoom_out_map 11/15 (EXAME.com/Karin Salomão) Os óculos Ray Ban ficam em uma sala separada, segura por meio de senha digital. Aqui também são armazenados itens da Oakley e Sun Glass Hut, por terem um valor mais alto. Nessa sala, estão de 10.000 a 11.000 produtos. Depois que um consumidor faz sua compra e seu pagamento foi aprovado, o centro de distribuição recebe o pedido impresso. Cada compra gera uma etiqueta. O funcionário lê o código de barras com um equipamento que irá dizer em que estante, prateleira e caixa está aquele produto.

12. Conferência zoom_out_map 12/15 (EXAME.com/Karin Salomão) Em seguida, o funcionário irá passar os óculos pelo leitor de código de barras, para garantir que ele pegou os óculos – ou roupa, tênis e acessório - certo. O responsável por essa divisão do centro de distribuição irá separar nada menos que 300 pares de óculos por dia. O passo seguinte é a nota fiscal eletrônica, impressa e enviada junto com o produto.

13. Por dentro e por fora zoom_out_map 13/15 (EXAME.com/Karin Salomão) Os óculos são embalados em uma caixa especial feita com a parceria de designers e artistas plásticos. A embalagem dos produtos pode conter, ainda, papel de seda, brindes, sachês de aromas, entre outros mimos.