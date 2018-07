Depois de lança-chamas, Musk lança a prancha de surfe da Tesla

O empresário Elon Musk, fundador da montadora de carros elétricos Tesla, lançou discretamente mais um inusitado produto para seu extenso portfólio: uma prancha de surfe. São apenas 200 unidades, à venda por 1.500 dólares no site da companhia. Segundo a Tesla informa, a prancha foi desenvolvida em parceria com um designer que atende surfistas profissionais, e usa os mesmos acabamentos e os mesmos materiais, como fibra de carbono, dos carros da marca.

Os carros Model S, X e 3, segundo a empresa, “podem confortavelmente acomodar a prancha tanto dentro quanto fora dos veículos”. As pranchas serão feitas sob medida, e serão entregues em duas a dez semanas, segundo a empresa. O duro é acreditar no prazo.

Musk tem se motorizado por não conseguir cumprir os prazos de fabricação dos carros da Tesla ao mesmo tempo em que consegue atingir feitos na teoria mais complexos, como fabricar foguetes para outro de seus negócios, a Space X.

A Tesla deu seu passo mais ousado em abril de 2017, quando anunciou o Model 3, seu primeiro automóvel de “massa”. O modelo custaria 35.000 dólares, metade do campeão de vendas da montadora, o Model S. Meio milhão de consumidores toparam pagar mil dólares para garantir sua reserva e esperar na fila.

O anúncio do Model 3 coincidiu com o pico no valor de mercado da Tesla, com a empresa avaliada em 51 bilhões de dólares, mais do que a General Motors. Fabricar os carros em larga escala, segundo o próprio Musk admitiu, se revelou um “pesadelo logístico”.

Enquanto não resolve os problemas da montadora de automóveis, Musk vem sendo cada vez mais criticado por anunciar em profusão novas iniciativas. Há um mês tentou até um submarino para resgatar os meninos que ficaram presos numa caverna na Tailândia.

A Space X segue em ritmo lento, mas já conseguiu mandar até um carro para o espaço. além disso, Musk lançou em 2016 uma empresa de perfuração que faria túneis para o transporte em altíssima velocidade entre grandes cidades, a Boring Company. Também estuda projetos para explorar os limites do cérebro.

Um nicho que vem ganhando tração é o de produtos divertidos lançados com o objetivo de financiar projetos maiores. Em janeiro, Musk apresentou um lança-chamas que custava 500 dólares — 20.000 unidades foram vendidas. Agora, a prancha. Comprá-las pode sair caro: algumas unidades já estão sendo vendidas no eBay por 5.000 dólares, segundo o site Business Insider.