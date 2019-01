Depois da tragédia em Brumadinho: o que a Vale diz que está fazendo

São Paulo – A Vale informou que mantem equipes trabalhando desde sexta-feira 25, ininterruptamente, junto com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, em apoio às vítimas da tragédia em Brumadinho (MG).

A empresa informa que está fazendo a drenagem da Barragem 6 com o uso de bombas, para reduzir a quantidade de água. O monitoramento da estrutura está sendo realizado a cada uma hora, juntamente com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. A estabilidade da estrutura está sendo monitorada, de acordo com a Vale.

Na sexta-feira, 25, rompimento da barragem, desativada há três anos, deixou ao menos nove mortos confirmados e há informação de 299 desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros. Risco de rompimento da barragem foi citado em reunião aprovou a licença, mas a empresa afirma, no entanto, que vistoriou a estrutura da barragem rompida em Brumadinho, sem ter apontado qualquer falha de segurança ou risco. Em 2018, a Vale apresentou três relatórios técnicos garantindo a estabilidade da estrutura para a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Ontem, o presidente da empresa, Fabio Schvartsman, disse que a empresa fez o possível para evitar o desastre. “Como vou dizer que a gente aprendeu (após o acidente de Mariana) se acaba de acontecer um acidente desses? O que posso dizer foi o que a gente fez depois do acidente. Viramos todas as barragens do avesso e contratamos as melhores auditorias do mundo para verificar o estado de todas elas. Fizemos tudo que a gente entende que era possível para garantir a segurança e a estabilidade. O fato é que não sabemos o que aconteceu e o que ocasionou, mas certamente vamos descobrir”, afirmou o executivo.

Vale monta Comitê de Ajuda Humanitária

A Vale informa que está cadastrando interessados em prestar apoio aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Quem quiser ajudar pode ligar para os números 0800 285 7000 (Alô Ferrovia – prioritário) e 0800 821 5000 (Ouvidoria da Vale). Organizações não-governamentais também estão recebendo candidatos interessados em ajudar.

Por esses mesmos telefones, a empresa recebe os dados de sobreviventes encontrados, reporte de desaparecidos, solicitação de apoio emergencial (abrigo, água, cesta básica, roupa, medicamento, transporte etc) e reparação.

“As ações são do Comitê de Ajuda Humanitária, formado por uma equipe de assistentes sociais e psicólogos que fazem o atendimento aos atingidos e seus familiares”, informa a empresa em nota.

Doações voluntárias podem ser encaminhadas para o Centro Comunitário Córrego do Feijão (Estr. p/ Casa Branca, Brumadinho – MG, 35460-000). Alimentos não perecíveis, água e materiais de limpeza devem ser encaminhados para o 18º Batalhão da PM de Contagem, 2 º Batalhão de Bombeiros de Contagem, 66º Batalhão da PM de Betim e 5º Batalhão da PM da Gameleira, em Belo Horizonte.