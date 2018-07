Demanda total da Latam sobe 1,3% em junho; oferta cresce 6,4%

São Paulo – Em junho, a companhia aérea Latam registrou um aumento de 1,3% na demanda total de passageiros, o que inclui as operações internacionais, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com resultados operacionais preliminares divulgados. A demanda doméstica, por sua vez, avançou 0,3% em junho sobre igual mês de 2017.

Em termos consolidados, a oferta de assentos registrou um incremento de 6,4%, enquanto no Brasil o avanço foi de 6,8% em junho sobre junho do ano passado. Já o total de passageiros transportados apontou expansão de 1,4%, enquanto no Brasil foi registrada queda de 1,7% no período.

Em todo o sistema, a taxa de ocupação ficou em 80,3%, uma queda de 4,1 pontos porcentuais. A taxa de ocupação nos voos operados pela TAM no Brasil em junho foi 76,4%, representando um recuo de 5,0 pontos porcentuais sobre o mesmo mês do ano passado.

Ano

No acumulado dos seis primeiros meses deste ano, a demanda consolidada cresceu 2,8% sobre igual intervalo de 2017, enquanto a demanda doméstica avançou 2,3%. A oferta em termos consolidados subiu 3,7%, enquanto no Brasil cresceu 3,9%.

No primeiro semestre, a taxa de ocupação no sistema atingiu 83,5% (-0,8 ponto porcentual), enquanto no Brasil ficou em 79,8% (-1,3 ponto porcentual).

O número de passageiros transportados até junho pela TAM cresceu 2,6% considerando todo o sistema e 0,8% no Brasil.