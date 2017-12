São Paulo – O Grupo Latam informou que a demanda por voos domésticos no Brasil, medida em passageiros por quilômetros transportados, cresceu 3,2% em novembro sobre o mesmo mês de 2016, segundo dados preliminares da aérea.

Já a oferta, medida em assentos por quilômetros disponíveis, subiu 2,1% em relação no mesmo período.

Com isso, a taxa de ocupação registrou leve queda de 0,1 ponto, para 83,3%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.