Demanda por voos da Azul sobe 22,6% em julho; oferta avança 21,2%

São Paulo – A companhia aérea Azul divulgou nesta quarta-feira, 8, suas prévias operacionais do mês de julho, quando o indicador de demanda (RPK) subiu 22,6% em relação ao mesmo mês de 2017. Já a oferta de assentos (ASK) avançou 21,2%. No acumulado do ano até julho, a demanda avançou 16,5%, enquanto a oferta subiu 16,2%.

Assim, a taxa de ocupação dos voos oferecidos pela Azul saiu de 84,4% em julho de 2017 para 85,4% este ano. No acumulado de 2018, a taxa está em 81,9%, ante 81,7% em 2017.

No mercado doméstico, a demanda registrada pela Azul subiu 16,2% em julho, enquanto a oferta teve alta de 15,8%. No acumulado do ano, a RPK avança 5,4%, e a ASK sobe 5,1%. Assim, a taxa de ocupação em julho ficou em 83,5%, ante 83,2% em julho do ano passado. No ano, essa taxa chegou a 80%, ante 79,8% em 2017.

Nos voos internacionais, a demanda subiu 44,2% no mês passado, ante crescimento de 40,7% da oferta. No acumulado do ano, a demanda sobe 63,%, enquanto a oferta tem aumento de 69,5%. A taxa de ocupação neste mercado em julho chegou a 91%, ante 88,8% um ano antes. No acumulado em sete meses, a taxa em 2018 chegou a 87,3%, contra 90,6% em 2017.