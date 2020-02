Demanda por serviços de streaming continua forte, diz pesquisa

Reuters – Consumidores adoram assistir à TV e a filmes em serviços de streaming e querem que as empresas da área continuem a produzir conteúdo, afirma um levantamento da empresa norte-americana de pesquisa de mercado Nielsen.

A pesquisa indica que mesmo com o aumento do número de serviços de streaming, 93% dos entrevistados continuarão pagando pelos que possuem ou assinariam outros. Investidores de tecnologia e mídia temem que o mercado esteja ficando muito cheio para acomodar novos serviços. Mas a pesquisa da Nielsen sugere que os consumidores continuarão comprando novos produtos.

Em 2019, o público dos Estados Unidos tinha a possibilidade de escolher entre mais de 646 mil títulos diferentes entre canais de TV tradicionais e plataformas de streaming, um aumento de quase 10% em relação a 2018, de acordo com a Nielsen. Dessas obras, cerca de 9% estavam disponíveis apenas em um serviço de streaming como Netflix, Disney +, Apple TV + ou CBS All Access.

O streaming é particularmente popular entre jovens adultos. Entre as pessoas de 18 a 34 anos que participaram da pesquisa da Nielsen, 96% assinam um serviço de streaming, em comparação com 91% entre os consumidores de todas as idades.

Quase um terço de todos os entrevistados e quase metade dos pesquisados com idades entre 18 e 34 anos dizem que assinam três ou mais serviços pagos – deixando bastante espaço para os produtos HBO Max, da WarnerMedia, e o Peacock, da Comcast, que serão lançados este ano.