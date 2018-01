Delta registra queda de 8% no lucro líquido no 4º trimestre

Nova York – A Delta Air Lines reportou lucro líquido de US$ 572 milhões no quarto trimestre de 2017, inferior ao resultado de US$ 622 milhões no mesmo período de 2016.

O lucro por ação caiu para US$ 0,80, de US$ 0,84 anteriormente, mas excluindo itens não recorrentes, o lucro por ação foi de US$ 0,96.

A receita total avançou 8%, para US$ 10,25 bilhões, em meio a um aumento de 7% das receitas com passageiros e de 18% em outras receitas.

A Delta espera que a receita total do primeiro trimestre de 2018 suba entre 2,5% e 4,5%.

Às 10h20 (de Brasília), a ação da empresa subia 2,92% no pré-mercado em Nova York.