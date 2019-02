Delta Lloyd cancela venda de seguradora alemã para Nomura

Amsterdã – A seguradora holandesa Delta Lloyd cancelou a venda de suas operações na Alemanha para a Nomura Holdings devido a piora nas circunstâncias econômicas e dificuldades em obter a aprovação do regulador da Alemanha BaFin.

A Delta Lloyd havia anunciado a venda em setembro do ano passado e esperava ter um lucro com o negócio, incluindo benefícios fiscais e a deterioração prevista no portfólio imobiliário.

“As discussões com o BaFin, que considera as obrigações de seguradora, foram adiadas várias vezes. Isso foi mais difícil do que o esperado. As condições econômicas também permaneceram ruins”, disse um porta-voz da Delta Lloyd nesta sexta-feira.

A empresa holandesa tinha a opção de cancelar o negócio se um preço mínimo não fosse atingido e decidiu usar essa opção, disse o porta-voz, que não quis informar o preço.