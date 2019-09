Delta compra 20% da Latam por US$ 1,9 bilhão, criando gigante regional

Da Redação, com agências internacionais

Por Da Redação, com agências internacionais

A companhia aérea americana Delta anunciou que vai comprar 20% da chilena Latam por 1,9 bilhão de dólares, ou 16 dólares por ação.

A fusão criará uma super força regional e ampliará a participação da companhia estadunidense no mercado da América Latina, mercado no qual a Latam é a maior companhia aérea.

Para a aquisição, a Delta vai vender sua fatia minoritária de 9% na companhia aérea brasileira Gol. Outros 350 milhões de dólares serão investidos pela empresa americana, com emissão de dívida e recursos em caixa, de acordo com a agência Reuters.

Os recibos de ações da Gol (ADRs) negociadas depois do fechamento do mercado na bolsa de Nova York caíam 9,4% às 18h50. Os recibos da Latam subiam 43,5% em Nova York no mesmo horário.

A compra é o maior investimento da Delta desde a fusão com a Northwest Airlines, em 2008. Ainda assim, a Delta vinha realizando nos últimos anos uma série de fusões menores visando a expansão para novos mercados, comprando empresas como a mexicana Aeromexico, a francesa Air France-KLM e a sul-coreana Korean Air Lines.

Mais informações em breve