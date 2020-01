Decisão de Justiça de SP revê plano de recuperação da Triunfo

Da Redação, com Reuters

São Paulo – A Triunfo afirmou nesta quarta-feira que o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou sentença de primeira instância que havia homologado plano de recuperação extrajudicial da companhia, após recursos de BNDES e da Infrabrasil.

“Dessa forma, com efeito a partir de 23 de janeiro, os planos de recuperação extrajudicial da companhia encontram-se suspensos, fazendo com que os créditos abrangidos retornem às condições precedentes. Adicionalmente, os credores contemplados no leilão reverso de 20 de março de 2018 deverão depositar judicialmente os valores recebidos”, afirmou a Triunfo em fato relevante.

Entenda o caso

A Triunfo entrou com pedido de recuperação extrajudicial em julho do ano passado. Os planos englobam dívidas da ordem de R$ 2,5 bilhões. Na ocasião, a empresa disse que a crise econômica nacional afetou “em cheio o mercado de infraestrutura brasileiro”, que comprometeu a saúde e liquidez do grupo.

A companhia era uma das acionistas da Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), responsável pela concessão do Aeroporto Internacional de Campinas. Em meio a isso, decidiu relicitar o projeto, devolvendo-o ao governo.

Enquanto isso, a TPI deixou de arcar com parcelas da outorga e acionou a seguradora Swiss Re, que pagou à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) R$ 149,8 milhões referente à parcela da contribuição fixa de outorga de 2016, prevista no contrato de concessão do aeroporto de Viracopos.