Decisão de congelar preços foi polêmica, mas corajosa, diz Pedro Parente

São Paulo – O presidente da Petrobras Pedro Parente classificou como corajosa a decisão da empresa de reduzir temporariamente o preço do diesel como forma de aliviar os ânimos na greve dos caminhoneiros, que já dura nove dias.

“Eu sei que foi uma questão polêmica, mas naquele momento entendemos que, para dar uma chance maior de manter nossos conceitos na política de preços, precisava haver coragem. Qualquer empresa faria. Tivemos a responsabilidade e a coragem de fazer, reconhecendo a gravidade do momento”, afirmou o executivo em teleconferência com acionistas nesta terça-feira.

Parente comentou também a pressão política para que ele deixe o cargo. “Nossa política de preços entrou em intensa discussão, uma discussão personificada na pessoa do presidente da empresa, no caso eu, e várias demandas, especialmente vindas da área política, de que o presidente saia de sua posição”.

Parente disse ainda que há no Planalto hoje uma discussão com participação da Petrobras para a redação de uma Medida Provisória e um Decreto sobre o tema. O texto ainda está sendo elaborado, mas o executivo ressaltou que “qualquer que seja a metodologia, um princípio básico, que são os conceitos da nossa política de preços, seria respeitado”.

A intenção, segundo Parente, é que “o resultado econômico não seja diferente do resultado da política em vigor”.

Na última quinta-feria, a Petrobras decidiu reduzir em 10% o preço do óleo diesel pelo período de 15 dias. A queda de receita com a redução do preço do diesel será de R$ 350 milhões. A decisão foi recebida com desconfiança pelo mercado, gerando dúvidas sobre a manutenção da atual política de preços, que permite reajustes até diários no preço dos combustíveis, de acordo com os preços internacionais.

Agora, discute-se a possibilidade de reajustes mensais, permitindo maior previsibilidade para o consumidor final. A política, no entanto, não deve impactar os resultados na empresa, como ressaltou o presidente na teleconferência.