De patinetes a Tuk-Tuk: Uber lança viagens em triciclos “asiáticos”

São Paulo — Muito comum na Ásia, o tuk-tuk — triciclo elétrico com capacidade para duas pessoas além do motorista — agora poderá ser visto nas ruas de Vitória (Espírito Santo). Isso porque a Uber acabou de lançar, de forma inédita no Brasil, a opção do transporte para os usuários do aplicativo durante o verão.

O valor da viagem será mais barato do que o de outras modalidades oferecidas pela empresa na região litorânea da capital capixaba.

Segundo a companhia, o objetivo é disponibilizar mais opções de transporte para os usuários. Por enquanto, apenas 20 veículos ficarão disponíveis para uso.

Para pedir um tuk-tuk, basta acessar a mesma conta Uber utilizada para solicitar viagens de carro. O pagamento pode ser via cartão de crédito ou dinheiro, assim como nas viagens de UberX.

Para novos usuários, é necessário baixar o aplicativo da Uber e se cadastrar na plataforma.

Movida

A iniciativa da nova oferta é uma parceria com a locadora Movida, que trouxe os veículos para o Brasil e dá aos motoristas da plataforma a oportunidade de alugá-los.

Estes precisam ter uma carteira nacional de habilitação (CNH) categoria A ou AB válida e os documentos aprovados.

Patinetes

Na última semana, a Uber foi autorizada pela prefeitura de São Paulo a iniciar os serviços de aluguel de patinetes elétricos na capital paulista. A primeira cidade em que a empresa começou a operação foi em Santos, no litoral de SP.