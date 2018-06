De olho na concorrência, 99 abre espaço para motoristas em SP

São Paulo – Os motoristas e taxistas que trabalham com o aplicativo da 99 têm agora um ambiente para tomar um café no meio do dia, participar de treinamentos e ter acesso a serviços com descontos, como aulas de inglês ou troca de pneus. Para a 99, é uma maneira de estreitar o relacionamento, se destacar da concorrência e fidelizar o motorista.

A nova Casa 99 foi inaugurada hoje, 12, em Santo Amaro, São Paulo. Em três andares e quase 600 metros quadrados, há uma garagem para treinamentos de direção defensiva, um espaço para food trucks e auditórios para palestras sobre temas diversos, como inclusão digital, boas práticas no atendimento, educação financeira e saúde.

O lugar será ainda um ponto de encontro para tomar um café ou assistir a um jogo da Copa do Mundo. A expectativa é atender cerca de 6 mil pessoas todos os meses, dos quase 300 mil motoristas e taxistas que atuam no país.

São Paulo é a primeira cidade a receber um espaço do tipo, mas outras capitais estão nos planos da 99. A próxima inauguração, em julho, será no Rio de Janeiro.

A empresa quer que o relacionamento com seus clientes vá além das relações burocráticas ou de vendas, como entrevistas, processos e solicitações. “Queremos oferecer experiências para melhorar a vida dos motoristas e o nosso relacionamento”, afirmou Caio Poli, diretor de relacionamento com clientes.

A relação e, consequentemente, fidelização dos motoristas é uma tarefa tão importante quanto difícil, com o crescimento da concorrência, como Uber e Cabify, já que é comum que os motoristas usem mais de um aplicativo para buscar passageiros.

O relacionamento entre motoristas e aplicativos de transporte está em discussão pelo mundo. Enquanto as empresas argumentam que são plataformas de tecnologia que conectam dois lados, alguns juízes afirmaram que há vínculo trabalhsita em sua atuação.

Recentemente, o Rapiddo, serviço de entrega de pedidos do iFood, foi multado por descumprir leis trabalhistas. Auditores consideraram que 675 motoristas deveriam receber pagamento de FGTS pelo seu trabalho com o app.

Vantagens

Para chamar a atenção do motorista, a 99 firmou parcerias com empresas para oferecer produtos e serviços com desconto.

Um combo do Habbib’s, por exemplo, sai com 35% de desconto. A Comgás oferece 25% de desconto na conversão do carro para gás natural veicular, além de revisões 20% mais baratas. Na vendedora de peças para carros Unec e a fabricante de pneus Dellavia, os descontos chegam a 15%.

A Movida, de aluguel de carros, a Vivo, para planos de telefonia e a EnglishLive, para cursos de línguas, também estão entre as parcerias firmadas voltadas ao motorista.