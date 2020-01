De olho na audiência latina, Netflix abre escritório no México

A Netflix vai transferir sua sede na América Latina para a Cidade do México e reforçará a equipe para o escritório, um sinal da crescente ambição do serviço de streaming na região.

A empresa vai agrupar executivos que trabalham em programação, marketing e publicidade na América Latina no escritório da Cidade do México, informou a empresa na sexta-feira, aumentando a equipe no escritório aberto no ano passado. São Paulo, que serviu como sede da América Latina da Netflix, permanecerá como escritório regional.

A América Latina é uma prioridade crescente para a Netflix, pois o serviço de streaming busca novos clientes fora dos EUA. A base de clientes da empresa na região atingiu 31,4 milhões no fim de 2019, tendo mais que o dobro dos últimos três anos.

A Netflix se expandiu para a América Latina em 2011 e enfrentou obstáculos por muitos anos. A maioria dos clientes não possui cartão de crédito, e a maioria dos países não possui uma infraestrutura de Internet sólida. Mas a popularidade do serviço explodiu nos últimos anos, em parte graças a uma lista crescente de séries originais em espanhol e em português.

“Os consumidores de toda a região abraçaram a Netflix“, afirmou a empresa em comunicado. “Com a Cidade do México como base, estaremos ainda mais próximos da comunidade criativa bem como dos assinantes de toda a região, à medida que continuamos a investir no melhor conteúdo da categoria, que é amado na América Latina e em todo o mundo.”

Os mercados internacionais responderam por cerca de 90% do crescimento da Netflix em 2019. A empresa conquistou apenas 2,6 milhões de clientes nos EUA no ano passado, o pior desempenho desde que separou seu serviço de streaming do negócio de DVD por correio há quase uma década.

A expansão fora dos EUA fez com que a Netflix repensasse as contratações. A Netflix já tomou grande parte de suas decisões em Los Gatos e Los Angeles, seus dois maiores escritórios. Mas a liderança da empresa decidiu que deve reforçar as equipes no mercado externo para produzir programas para esses países e desenvolver relacionamentos com empresas locais. A Netflix também abriu escritórios em Londres, Paris, Cingapura, Amsterdã e Tóquio, além de uma unidade de produção na Espanha.

A empresa prometeu investir US$ 200 milhões em produções mexicanas em 2020, aumentando uma lista que inclui “La Casa de Las Flores” e “Diablero”. “Siempre Bruja” é uma série popular na Colômbia. A Netflix informou que está produzindo 50 novos projetos e coproduções de TV e cinema no México entre 2019 e 2020. Com a mudança para a Cidade do México, a Netflix vai transferir, no mínimo, dezenas de funcionários.

A empresa emprega muitos publicitários, profissionais de marketing e executivos de programação especializados na América Latina em Los Angeles, além de outros escritórios. Agora, esses profissionais terão que se mudar para a Cidade do México ou encontrar um novo trabalho.