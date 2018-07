De Facebook a Fox, gigantes de mídia se encontram no Sun Valley

O mundo da tecnologia e do entretenimento tem os olhos cravados no estado americano de Idaho esta semana. A partir de hoje, no resort de Sun Valley, começa a conferência da companhia de investimentos Allen & Co., que reúne executivos e magnatas da indústria de mídia e, mais recentemente, da tecnologia também. Desde a primeira edição na década de 1980, o evento reúne todo ano mais de 300 executivos e celebridades convidados em mesas de discussões sobre a indústria — e também para fechar acordos de negócios nos bastidores.

Entre os convidados deste ano estão nomes bastante conhecidos como Mark Zuckerberg, da rede social Facebook, Timothy Cook, da fabricante de tecnologia Apple, e Rupert Murdoch, o magnata dos estúdios 21st Century Fox. Outros nomes como Jeff Bezos, da varejista digital Amazon, e Bob Iger, presidente da companhia de mídia Disney, devem aparecer por lá. No ano passado, Ivanka Trump e o marido, Jared Kushner, também foram ao Sun Valley.

Este ano, o mercado de assinaturas de vídeo deve ser um dos destaques. Além de Murdoch e Iger, Brian Roberts, presidente da companhia de mídia Comcast irá estar por lá — a Disney e a Comcast estão numa guerra de preços para comprar a divisão de estúdios da Fox, de Murdoch, com o último lance de Iger em 70,4 bilhões de dólares, depois que a Comcast ofereceu 65 bilhões.

Há outros negócios do mercado de produção no radar: a companhia de telecomunicações AT&T, que recém adquiriu os estúdios da HBO num acordo de 85 bilhões de dólares, quer que o presidente Richard Plepler (outro convidado do Sun Valley) comece a produzir conteúdo com mais celeridade. O andamento dos estúdios da Amazon Prime, de Bezos, e os investimentos em marketing de Reed Hastings, do Netflix, também devem estar no centro das discussões.

Em meio a jatos particulares e diárias do resort de luxo, não são poucos os acordos bilionários que tem ao menos alguma ligação com o Sun Valley. Há mais de 20 anos, em 1995, a Disney adquiriu a companhia de mídias CapCities/ABC por 19 bilhões de dólares, três semanas depois que executivos das empresas compareceram ao evento. A Disney passou a ser a companhia de entretenimento com o maior faturamento do mundo e a fusão trouxe Bob Iger para a companhia. Em 2006, o então presidente do Google, Eric Schmidt, trombou no Sun Valley com Chad Hurley, cofundador do Youtube. Três meses depois o anúncio oficial: o Google comprou o Youtube por 1,65 bilhão de dólares.