As 100 empresas com melhores práticas de sustentabilidade

São Paulo – A Corporate Knights, publicação canadense especializada em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, divulgou nesta quarta-feira (22), durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, a lista The Global 100.

O ranking anual traz as empresas com as melhores práticas de sustentabilidade corporativa. Duas empresas brasileiras integram a edição 2014: a Natura, na posição 23, e a BRF, na 95.

O levantamento, criado em 2005 e anunciado todo ano durante o Fórum Econômico Mundial, seleciona empresas de todos os setores com base em práticas ambientais, saúde financeira, categorias de produtos e sanções financeiras.

Seus 12 indicadores quantitativos avaliam, por exemplo, a receita gerada por unidade de consumo de energia, a relação entre o salário do presidente da companhia e o de um trabalhador médio e o percentual de mulheres na gestão.

Posição Empresa País Pontuação 1 Westpac Banking Corp Austrália 76.5% 2 Biogen Idec Inc EUA 75.3% 3 Outotec OYJ Finlândia 74.2% 4 Statoil ASA Noruega 74% 5 Dassault Systemes SA França 74% 6 Neste Oil OYJ Finlândia 69.2% 7 Novo Nordisk A/S Dinamarca 68.8% 8 Adidas AG Alemanha 68% 9 Umicore SA Bélgica 67.8% 10 Schneider Electric SA França 66.5% 11 Cisco Systems Inc EUA 66.2% 12 BASF SE Alemanha 66.2% 13 Bayerische Motoren Werke AG Alemanha 65.9% 14 Aeroports de Paris França 65.8% 15 ASML Holding NV Holanda 65.4% 16 The Sage Group PLC Reino Unido 65.3% 17 Keppel Land Limited Singapura 65.1% 18 UCB SA Bélgica 65.1% 19 Australia & New Zealand Banking Group Austrália 64.9% 20 Sigma-Aldrich Corporation EUA 64.7%

Posição Empresa País Pontuação 21 Life Technologies Corporation EUA 64.2% 22 Tim Hortons Inc Canadá 63.6% 23 Natura Cosmeticos SA Brasil 63.3% 24 Bombardier Inc Canadá 63% 25 Commonwealth Bank of Australia Austrália 62.4% 26 Centrica PLC Reino Unido 62.2% 27 Siemens AG Alemanha 61.9% 28 Croda International PLC Reino Unido 61.9% 29 StarHub Ltd Singapura 61.6% 30 Shinhan Financial Group Co Ltd Coreia do Sul 60.8% 31 Hang Seng Bank Ltd Hong Kong 60.4% 31 Stockland Real Estate Austrália 60.2% 33 Banco Espirito Santo SA Portugal 60.2% 34 Samsung Electronics Co Ltd Coreia do Sul 60.1% 35 Wolters Kluwer NV Holanda 60% 36 Geberit AG Suíça 59.9% 37 Monsanto Company EUA 59.2% 38 Scania AB Suécia 58.9% 39 City Developments Ltd Singapura 58.6% 40 Vivendi SA França 58.5% 41 Teck Resources Ltd Canadá 58.3% 42 Swiss Re AG Suíça 58.2% 43 Coca-Cola Enterprises Inc EUA 57.3% 44 SAP AG Alemanha 57.1% 45 L’Oreal SA França 57.1% 46 Atlas Copco AB Suécia 55.9% 47 Duke Energy Corp EUA 55.8% 48 Koninklijke Philips Electronics NV Holanda 55.7% 49 Bank of Montreal Canadá 55.6% 50 Motorola Solutions Inc EUA 55.4% 51 Royal Dutch Shell PLC Holanda 55.2% 52 Cenovus Energy Inc Canadá 55.1% 53 Suncor Energy Inc — 54.9% 54 Prologis Inc EUA 54.9% 55 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Suécia 54.8% 56 Galp Energia SGPS SA Portugal 54.6% 57 Johnson & Johnson EUA 54.6% 58 CapitaLand Limited Singapura 54.3% 59 General Electric Company EUA 54.3% 60 Daimler AG Alemanha 54.2%