Danone vende parte de participação na Yakult por €1,3 bilhões

São Paulo – A Danone anunciou nesta terça-feira, 27, a conclusão da venda de 24,6 milhões de ações da Yakult por 1,3 bilhão de euros (US$ 1,611 bilhão), que corresponde à avaliação de 39 vezes o lucro líquido obtido pela companhia japonesa em 2017.

Com isso, a participação da Danone no capital social da Yakult foi reduzida em 14,7 pontos porcentuais, de 21,3% para 6,6%. Apesar da redução, a Danone continuará sendo a principal acionista da Yakult e indicará dois diretores para aprovação na Assembleia Geral Anual de acionistas.

Em comunicado, a Danone ressaltou que os recursos da operação serão utilizados para “dar sequência à estratégia de desalavancagem adotada pela empresa e investir na aceleração do crescimento orgânico e na maximização de eficiência até 2020 que gere valor sustentável”.

Ainda em fase de planejamento, a transação chegou a ser anunciada pela multinacional francesa no mês passado. Na ocasião, as empresas assinaram um memorando de entendimento confirmando compromisso com um relacionamento estratégico de longo prazo e visão compartilhada para promover probióticos como parte de uma dieta equilibrada.

Há uma colaboração formal entre as companhias desde 2004 e a Danone enfatizou que pretende continuar a trabalhar nesses projetos.