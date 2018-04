Danone tem alta de 4,9% nas vendas do 1ª trimestre de 2018

São Paulo – A companhia francesa de alimentos e bebidas Danone registrou aumento de 4,9% nas vendas do primeiro trimestre deste ano, em relação ao igual período de 2017, para 6,085 bilhões de euros (US$ 7,521 bilhões).

Em volume, o crescimento foi de 1,1%. Em balanço de vendas divulgado nesta quarta-feira, 18, a Danone informou que o resultado foi impulsionado pelos segmentos de nutrição especializada, principalmente na China, e águas.

Somente o setor de nutrição especializada foi responsável pelo avanço de 14,5% no faturamento, a 1,812 bilhão de euros (US$ 2,239 bilhões).

No mercado chinês, o incremento foi puxado pelo consumo de adolescentes. “Fora da China, todas outras regiões tiveram um bom desempenho, com a América do Norte e a América Latina apresentando crescimento de vendas de dois dígitos, além de um sólido incremento na Europa”, disse a companhia em comunicado. Já o negócio de águas da empresa obteve vendas de 976 milhões de euros (US$ 1,206 bilhão), alta de 4,2%.

A Danone confirmou sua perspectiva para 2018, ao afirmar que continua visando um crescimento recorrente de dois dígitos no lucro por ação a taxas de câmbio constantes, excluindo o efeito da transação da Yakult.