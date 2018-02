Daimler tem alta de 45% no lucro do 4º tri, a € 3,2 bilhões

Frankfurt – A Daimler anunciou hoje que teve lucro líquido de 3,2 bilhões de euros (US$ 3,98 bilhões) no quarto trimestre de 2017, 45% maior que o ganho de 2,21 bilhões de euros obtido no mesmo período do ano anterior.

Na mesma comparação, a receita da montadora alemã subiu para 43,59 bilhões de euros entre outubro e dezembro, de 41 bilhões de euros um ano antes.

Os resultados vieram praticamente em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet, de lucro de 3,23 bilhões de euros e receita de 43,66 bilhões de euros.

A Daimler, que produz carros de luxo da marca Mercedes-Benz, prevê leve aumento no número de veículos vendidos e na receita de 2018.