Daciolo promete derrubar estátuas das lojas Havan

O candidato à Presidência da República pelo Patriota, Cabo Daciolo, atacou a rede de lojas Havan em vídeo postado nas redes em 13 de junho. Em um retiro iniciado em 5 de setembro de 21 dias de jejum e oração, o candidato está afastado e sem conceder entrevistas.

Em vídeo, que viralizou nessa quinta-feira 13, o presidenciável está em frente a uma loja da empresa em Goiás e diz que as estátuas colocadas no país “vão sair uma por uma”.

“Se quiser colocar vai ser no máximo de 2 metros, e cada uma que colocar no meu país vai ter de colocar no teu país também”, disse.

“Começaram a botar isso aí no nosso país, ó, você vai ver e entender o que eu tô falando. Vai sair uma por uma, se quiser no máximo de dois metros. E a cada uma que colocar no meu país vai ter que colocar no seu país . Cada uma que tiver na nação brasileira vai tá lá nos Estados Unidos, senão, estará fora”.

Em sequência da fala onde mostra o candidato em frente à estátua, ele pede para o câmera ir para trás para mostrar a dimensão. “Mostra pro povo isso aí, mostra isso pra nação. Tá repreendido. Tirem da nação, tirem da nação. Tá certo, senhores? Vocês já estão em todos os estados da federação. Aqui estou em Goiás, mas se eu for mais à frente eu vou mostrar que eles estão colocando isso em todo o território nacional”.

A empresa é conhecida pelas suas lojas com fachadas similares à da Casa Branca e pelas réplicas da Estátua da Liberdade instaladas na frente da maioria das suas filiais. A estátua de Barra Velha, SC, tem 57 metros de altura, 10 a mais do que a original americana. A rede possui 112 lojas em 15 estados.

Luciano Hang, um dos maiores empresários do país e dono da rede que fatura cerca de 5 bilhões de reais, deu uma declaração para a rede Zero Hora, de SC, afirmando que o candidato precisa saber que “a Havan é uma empresa nacional e que o dono nasceu em Brusque, SC, sendo filho de operários”. Ele ainda afirmou que a réplica da Estátua da Liberdade “é a coisa mais pedida pela população das cidades onde colocamos loja “.

É normal ouvir que as lojas pertencem a coreanos, chineses, americanos ao bispo Edir Macedo e até a um dos filhos do ex-presidente Lula. Depois de tantos boatos, Hang estampou a campanha de Natal da rede em 2016 e ficou conhecido também participando de alguns programas de TV.

A obsessão pelos Estados Unidos começou ainda na década de 80, em suas primeiras visitas como importador de mercadorias. A primeira estátua foi instalada em 1995 em Brusque.