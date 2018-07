Da Tailândia a Marte: 4 ideias viáveis, e 5 malucas, de Elon Musk

Não foi a primeira, e certamente não será a última ideia inusitada de Elon Musk, o bilionário dono da montadora de carros elétricos Tesla. Neste domingo o sul-africano anunciou nas redes sociais que tem uma equipe de engenheiros desenvolvendo cápsulas submarinas que poderiam ser usada no resgate das crianças tailandesas presas numa caverna inundada junto com seu treinador de futebol.

Segundo Musk, o aparelho é uma cápsula metálica em forma de cone, conectada a duas entradas para oxigênio. O plano é que dois marinheiros carregassem o equipamento, levando em seu interior uma criança de cada vez. A geringonça está em teste numa piscina da Califórnia. Tudo muito bem, não fosse por um detalhe: oito das 12 crianças já foram resgatadas e as demais devem ser retiradas nesta terça-feira. O salvamento se deu de um modo mais tradicional, com as crianças conectadas a tubos de oxigênio e sendo conduzidas por marinheiros experientes.

O plano revela muitas das facetas do voluntarioso bilionário, que nos últimos anos aliou projetos geniais a outros simplesmente lunáticos. A ajuda aos meninos na Tailândia envolve técnicos de três negócios de Musk: a montadora Tesla; a Space X, fabricante de foguetes; e a Boring Company, empresa de túneis e construção.

Edgard Choueiri, professor da universidade Princeton especialista em estudos aeroespaciais, afirmou ao jornal The New York Times que o plano de Musk parece mostrar que ele acredita que parte da tecnologia da Space X poderia ser adaptada para a caverna submersa. Mas Greg Moore, diretor da comissão de resgates em cavernas dos Estados Unidos, afirmou que situações de tensão como a da Tailândia tendem a atrair novas ideias que nem sem são práticas nem ajudam a de fato chegar a uma solução. Musk, neste caso, pode atrapalhar mais do que ajudar.

Abaixo, selecionamos alguns projetos inovadores de Musk, dos mais ao menos viáveis, que revelam que o bilionário não pode ser acusado de falta de ideias. Muitas delas nunca sairão do papel; outras tantas mostram que ele tem enorme dificuldade de concretizar seus projetos em escala comercial; mas um punhado de loucuras bem sucedidas mostra que todos precisamos de mais Elon Musks por aí.

Primeiro, os projetos, digamos, financeiramente possíveis:

1- UM CARRO ELÉTRICO PARA AS MASSAS

Focada em nichos de mercado, a Tesla deu seu passo mais ousado em abril de 2017, quando anunciou o Model 3, seu primeiro automóvel de “massa”. O modelo custaria 35.000 dólares, metade do campeão de vendas da montadora, o Model S. Meio milhão de consumidores toparam pagar mil dólares para garantir sua reserva e esperar na fila.

O anúncio do Model 3 coincidiu com o pico no valor de mercado da Tesla, com a empresa avaliada em 51 bilhões de dólares, mais do que a General Motors. De lá pra cá, as ações vêm num grande sobe e desce, mas o valor de mercado da empresa subiu, para 53 bilhões de dólares (3 bilhões a menos do que a General Motors).

2- UM CAMINHÃO ELÉTRICO

Mesmo em meio ao que ele mesmo chamou de “inferno fabril” com o Model 3, Musk anunciou, em novembro de 2017, dois novos projetos da Tesla. O primeiro era esperado: o Tesla Semi, um caminhão elétrico com visual futurista e, segundo a empresa, capaz de rodar até 800 quilômetros sem a necessidade de realizar uma recarga de bateria. Tudo isso com capacidade de levar até 36 toneladas em sua traseira. O veículo usa quatro motores elétricos para aceleração. A montadora afirma que, apesar das grandes dimensões, ele tem pouco consumo de energia por quilômetro rodado. O plano é que o Semi comece a ser fabricado em 2019.

3- UM ESPORTIVO DO FUTURO

Outro anúncio feito em novembro de 2017, fora do script e que fez fervilhar os blogs de automobolismo, foi a nova geração do esportivo Roadster, o carro mais icônico da Tesla e primeiro modelo da montadora, lançado em 2008. Durante o evento de quinta à noite, o veículo saiu de dentro da traseira do Semi ao som do hit Sabotage, dos Beastie Boys. A promessa é que seja o carro de linha mais rápido do planeta. O Roadster tem autonomia de até 1.000 quilômetros e, segundo Musk, é capaz de ir de zero a 100 quilômetros por hora em 1,9 segundo. Para isso, tem três motores elétricos. Musk disse que o Roadster é um tremendo golpe nos carros a gasolina, e que vai fazer com que pareçam coisa do passado. Deve ser entregue somente em 2020 para quem topar pagar a partir de 200.000 dólares.

4- A VIDA ALIMENTADA PELO SOL

Em agosto de 2016, Musk deu mais um passo em suas ambições energéticas e sustentáveis: a Tesla chegou a um acordo de compra da instaladora de painéis solares SolarCity, por 2,6 bilhões de dólares. Musk já era presidente do Conselho de Administração e maior acionista da empresa transacionada. Meses depois, a SolarCity anunciou a criação de seus próprios telhados solares, três vezes mais resistentes as telhas tradicionais. Outros projetos incluem instalar no sul da Austrália a maior bateria de íons de lítio já construída e reformar todo o sistema elétrico de Porto Rico, devastado por um furacão no ano passado. Do ambicioso projeto, algumas iniciativas de fato saíram do papel, como uma usina solar que abastece de energia o hospital infantil do país. Ponto para Musk.

Agora, os cinco projetos ainda distantes da vida real:

1- MARTE AINDA DISTANTE

Criada em 2002, a SpaceX talvez seja a empresa mais ambiciosa de Musk: a startup foi concebida com o propósito de tornar a viagem por meio de foguetes mais acessível e sustentável, com o objetivo final de colonizar Marte.

No começo de 2017, o negócio lidou com os efeitos de uma grande tragédia: um foguete modelo Falcon 9 explodira durante um teste de rotina na Flórida (Estados Unidos), em setembro de 2016, e as causas finalmente foram descobertas.

Após novos atrasos, o negócio lançou seu primeiro foguete e nave espacial reciclados, também com destino à ISS, uma vitória para a tese do bilionário de que é possível tornar viagens espacias financeiramente mais acessíveis.

O mais ambicioso projeto da Space X foi o lançamento do Falcon Heavy, apresentado como “o foguete mais poderoso do mundo”. Com destino à órbita do planeta Marte, a inovação levou uma carga especial: um Tesla Roadster cor cereja, propriedade do próprio Musk. O lançamento, feito em janeiro de 2018, foi uma das mais ousadas ações de marketing de Musk.

2- UMA VIAGEM A 1.200 POR HORA

A empresa criada em 2016 tem o objetivo de revolucionar o transporte de massa. A ideia é construir um sistema de transporte de alta velocidade através de tubos de baixa pressão que carreguem cápsulas tripuladas. Segundo Musk, uma viagem de Los Angeles a São Francisco poderia ser feita em 35 minutos, a 1.200 km/hora. O primeiro passo desse projeto é cavar os túneis que servirão para o transporte, o projeto Hyperloop. Musk garante já ter autorização federal para seguir em frente e afirma estar cavando 18 metros por dia na cidade californiana de Hawthorne.

3- PARA ALÉM DOS LIMITES DO CÉREBRO

Eis um projeto de Musk que explora o interior do corpo humano. O ponto de partida são laços neurais, minúsculos eletrodos implantados em nosso cérebro que podem transmitir pensamentos e permitem a comunicação direta entre homem e máquina. Na teoria, é a chave para usarmos a inteligência artificial a nosso favor. A companhia, apresentada em 2017, ainda mantém seus projetos em sigilo. “Seria um caminho para não sermos deixados para trás pela inteligência artificial”, afirmou Musk em edição do Code Conference, em 2016. Na mesma conferência, ele afirmou que o fato de precisarmos digitar com os dois dedos para nos comunicarmos com o celular é “ridicularmente lento” e que precisamos de “novas camadas” de conexão com as máquinas.

4- UM LANÇA-CHAMAS PARA CHAMAR DE SEU

Esté um dos projetos inexplicáveis de Musk. O bilionário costuma promover a Boring Company com projetos que gerem recursos e agitem as redes sociais. Em janeiro, ele apresentou um lança-chamas que custa 500 dólares e podia ser encomendado online. Por mais 30 dólares era possível levar um importante extintor no conjunto. Em um domingo, foram vendidas 20.000 unidades do lança-chamas. No Twitter, Musk afirmou que o produto podia ser usado para assar nozes, ou no caso de um apocalipse zumbi.

5- UMA FÁBRICA DE BALAS?

Em maio deste ano, Musk usou novamente o Twitter para zombar de um conceito respeitado do investidor Warren Buffett. Buffett afirma seguidamente que procura negócios que têm um fosso anticompetição — ou seja, com vantagens competitivas tão grandes que fica inviável para competidores destroná-los. Musk afirma que os avanços tecnológicos deixaram o conceito velho, o que Buffett em partes reconheceu em seu encontro anual com investidores.

Mas o investidor afirmou que seria difícil para Musk competir, por exemplo, no mercado de doces, onde atua a See’s Candies, controlada por Buffett. Musk respondeu dizendo que criaria uma fábrica de doces, e ela seria incrível. Ainda não há notícia de que a fábrica sairá do papel. Em se tratando de Musk, ninguém duvida. Mas, em se tratando de Musk, convém ter um pé atrás.