Cyrela vê cenário desafiador em 2019 para geração de caixa, diz executivo

São Paulo — A Cyrela vê um cenário mais desafiador este ano para geração de caixa em função de desembolsos maiores com marketing, obras e terrenos com a retomada de lançamentos, disseram nesta sexta-feira executivos da construtora e incorporadora.

“A geração de caixa ainda vai ser positiva, mas um pouco mais desafiadora… Ainda assim, vamos continuar distribuindo dividendos”, afirmou o diretor financeiro da Cyrela, Miguel Maia Mickelberg, em teleconferência com analistas e investidores sobre os resultados do quarto trimestre.

Na noite da véspera, a companhia divulgou um lucro líquido de 116 milhões de reais no quarto trimestre, superando em 138,1 por cento o desempenho apurado um ano antes, apoiada na forte expansão de lançamentos e vendas.

Apesar do forte desempenho, as ações da Cyrela operavam no vermelho nesta sexta-feira, sucumbindo ao movimento generalizado de realizações de lucros na bolsa paulista, que ofuscava os números positivos do balanço.

Por volta das 11:40, os papéis cediam 4,59 por cento, a 16,41 reais, enquanto o Ibovespa perdia 2,07 por cento.