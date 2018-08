Cyrela tem prejuízo líquido de R$ 28 milhões no 2º trimestre; 80,1% menor

São Paulo – A Cyrela registrou um prejuízo líquido de R$ 28 milhões no segundo trimestre deste ano, representando uma perda 80,1% inferior à apurada no mesmo período do ano passado, de R$ 141 milhões.

A receita líquida da companhia somou R$ 640 milhões, uma alta de 11,3% sobre igual período do ano passado. O lucro bruto atingiu R$ 171 milhões, um incremento de 11,5%, com uma margem bruta de 26,8%, ante 26,7% de um ano antes.

A empresa contou 12 lançamentos no segundo trimestre, ante 9 de igual intervalo do ano passado. O valor geral de vendas, considerando 100% da operação, atingiu R$ 981 milhões, uma alta de 53,2%.

A vendas contratadas (100%) somaram R$ 1,061 bilhão, um aumento de 40,3%. A empresa realizou a venda de 3.257 unidades, aumento de 49,6%.

O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 4 milhões no segundo trimestre, ante um saldo positivo de R$ 3 milhões do primeiro trimestre deste ano.