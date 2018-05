Cyrela tem prejuízo de R$51 milhões no 1º trimestre

São Paulo – A construtora e incorporadora Cyrela teve prejuízo líquido de 51 milhões de reais no primeiro trimestre, ante lucro de 4 milhões registrado um ano antes, vendo o alto patamar de desemprego como limitador para a retomada mais intensa do setor.

A receita líquida da empresa nos três primeiros meses deste ano somou 451 milhões de reais, queda de 29,4 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Já os custos totais caíram 26 por cento, para 326 milhões de reais.

No mês passado, a Cyrela informou sua prévia operacional, mostrando crescimento das vendas líquidas contratadas de 18 por cento ante o primeiro trimestre de 2017, para 613 milhões de reais.

De janeiro a março, as despesas comerciais da empresa somaram 73 milhões de reais, montante 14 por cento inferior ao verificado um ano antes. Já as despesas gerais e administrativas subiram 5,1 por cento na mesma base de comparação, para 99 milhões de reais, movimento impulsionado pelo aumento de 35 por cento nas indenizações.

A dívida líquida da empresa era de 1,012 bilhão de reais ao final do primeiro trimestre, 15,4 por cento inferior ao final do ano passado. A alvancagem medida pela relação dívida líquida sobre patrimônio líquido recuou para 16,8 por cento, ante 19,4 por cento em dezembro.

A Cyrela gerou 184 milhões de reais em caixa nos três primeiros meses do ano, após uma geração de caixa de 245 milhões no quatro trimestre do ano passado e de 118 milhões de janeiro a março de 2017.