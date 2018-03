Cyrela tem lucro líquido de R$ 48,8 milhões no 4º trimestre, alta de 57,6%

São Paulo – A incorporadora Cyrela Brazil Realty apresentou lucro líquido de R$ 48,8 milhões no quarto trimestre de 2017, o que corresponde a um crescimento de 57,6% em relação ao mesmo período de 2016.

A melhora dos resultados nos últimos três meses de 2017 não foi suficiente para reverter as perdas acumuladas ao longo do ano. Assim, a companhia encerrou 2017 com prejuízo de R$ 95 milhões, revertendo o lucro de R$ 151 milhões em 2016.

Os números do quarto trimestre de 2016 e do acumulado de 2016 foram apresentados de modo “pró-forma”, considerando a MAC pelo método de equivalência patrimonial. O objetivo é manter a comparabilidade dos períodos, uma vez que houve mudança na forma de contabilização da MAC no segundo trimestre de 2017.

A Cyrela reportou ainda uma receita líquida de R$ 809 milhões no quarto trimestre de 2017, queda de 7,7% na comparação anual. Em 2017, a receita líquida totalizou R$ 2,619 bilhões, encolhimento de 13,8%.

Assim como nos trimestres anteriores, a companhia não divulgou o indicador Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização).