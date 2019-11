Cyrela amplia receita e passa de prejuízo para lucro no 3º tri

São Paulo — A construtora Cyrela anunciou nesta quinta-feira (7) que teve lucro líquido de 104 milhões de reais no terceiro trimestre, ante prejuízo de 121 milhões em igual período de 2018 e acima da previsão média de analistas compilada pela Refinitv, de 76,5 milhões de reais.

No trimestre, os lançamentos da Cyrela quase dobraram sobre um ano antes, para 1,77 bilhão de reais, enquanto as vendas contratadas avançaram 70%, para 1,07 bilhão. Já as entregas cresceram 92,5%, para 1,23 bilhão de reais.

O preço médio por metro quadrado subiu 10,2% nos lançamentos e 8% nas vendas.

Com isso, a receita líquida subiu 29% no período, para 935 milhões de reais.

A margem bruta passou de 28,3% para 30,9% no comparativo ano a ano.

“O setor comemorou notícias de redução nas taxas de financiamento à pessoa física pelas principais instituições bancárias do país”, afirmou a Cyrela, acrescentando que o período de julho a setembro marcou o décimo segundo trimestre seguido de geração de caixa positiva (78 milhões de reais).

A dívida líquida da Cyrela atingiu 696 milhões de reais, 47% mais que no segundo trimestre. A alavancagem medida por meio da relação dívida líquida sobre patrimônio líquido aumentou na comparação trimestral, de 8,3% para 12,7%, afirmou a empresa, citando pagamento de dividendos 300 milhões de reais no período.