Cyrela reverte prejuízo e tem lucro de R$ 114 milhões no 2º trimestre

São Paulo — A construtora e incorporadora Cyrela teve lucro líquido de 114 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo resultado negativo de 28 milhões sofrido um ano antes, em um desempenho apoiado por salto nas vendas contratadas.

Analistas, em média, esperavam lucro de 82,6 milhões de reais para a Cyrela no período, segundo dados da Refinitiv.

A companhia elevou o número de lançamentos no trimestre em 75% sobre um ano antes, para 21, enquanto as vendas contratadas subiram quase 81%, para 1,9 bilhão de reais.

A geração de caixa no período somou 196 milhões de reais, acima dos 150 milhões dos três primeiros meses deste ano e maior que o desempenho de 181 milhões de um ano antes.

Além da venda 61% maior de unidades, o preço médio de cada uma subiu 35,3%. Nos lançamentos, as vendas unitárias cresceram quase 79%, enquanto o valor médio avançou 62%.

Apesar disso, a empresa registrou uma queda de 40,6% nas unidades entregues no período.

O estoque pronto caiu de 2,2 bilhões para 2 bilhões de reais, com a empresa vendendo 11% do inventário no início do período, informou a Cyrela no balanço.

A Cyrela ainda registrou no segundo trimestre alta de 4,5 pontos percentuais na margem bruta, para 31,3%.