Cyrela quer elevar receita com mais vendas e lançamentos

São Paulo – A Cyrela vê potencial para elevar a receita este ano, com mais vendas e lançamentos de imóveis ante 2017, conforme o mercado se recupera da mais severa recessão em décadas, disseram nesta sexta-feira executivos da construtora e incorporadora.

“Nós esperamos lançar mais que no ano passado, mas as perspectivas políticas e legais precisam permitir isso…Está no nosso planejamento um volume maior”, disse o copresidente da companhia, Efraim Horn em teleconferência com analistas sobre os resultados do quarto trimestre.