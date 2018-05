CVM reagenda leilão de ofertas pela aquisição da Eletropaulo

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) definiu que o leilão em que serão colocadas na mesa ofertas para a aquisição de até todas as ações da distribuidora de energia Eletropaulo ocorrerá em 4 de junho, e não mais 18 de maio como previsto anteriormente, informou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira.

Energisa, Enel e Neoenergia, da espanhola Iberdrola, já apresentaram ofertas pela aquisição da Eletropaulo. Novas propostas poderão ser apresentadas até 14 de maio, a 20 dias do leilão conjunto. O maior lance no momento é da Enel, de 32,20 reais por ação da distribuidora paulista.

No dia do leilão, poderá haver interferência por parte dos compradores, com a possibilidade de os ofertantes aumentarem o preço no leilão, desde que a empresa que pretender interferir apresente documentos exigidos pela CVM.