CVC: lucro ajustado soma R$ 92,2 milhões no 1° trimestre, alta de 34,6%

São Paulo – A CVC registrou um lucro líquido ajustado de R$ 92,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma expansão de 34,6% em relação ao mesmo período do ano passado, apresentado no modelo pró-forma – que inclui o resultado da Visual e Trend.

O Ebitda ajustado somou R$ 201 milhões entre janeiro e março, uma alta de 20,7%. A margem Ebitda pró-forma da CVC atingiu 52,2%, aumento de 2,1 pontos porcentuais sobre um ano antes.

A receita líquida atingiu R$ 385,0 milhões, crescimento de 29,1%. As reservas confirmadas pró-forma cresceram 12,7%.

As despesas financeiras líquidas da CVC Corp apresentaram queda de 51,2%, devido à queda do CDI, amortização da dívida relativa às aquisições, redução do custo das dívidas da companhia e pela maior receita decorrente de antecipações a prestadores de serviços turísticos.